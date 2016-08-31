Андрей Зубов: Зачем сейчас нужны масштабные учения российской армии

Бывший профессор МГИМО объяснил Sobesednik.ru, зачем Минобороны объявило учения по всей стране.

Масштабные учения Российской армии – яркий показатель того, насколько властям важнее удовлетворить свои амбиции, не обращая никакого внимания на проблемы собственного народа.

Сегодня Россия управляется глупо и неумело: богатейшая страна стала практически нищей, с огромным количеством людей, живущих за чертой бедности. Их число уже достигает порядка 20 млн человек. В такой ситуации совершенно неразумно проводить очень дорогостоящие учения, которые по своим затратам практически сопоставимы с настоящими боевыми действиями.

Однозначно мы должны экономить, но наша власть, устраивающая бесконечные военные смотры, совершенно с этим не считается. Нищета людей их абсолютно не волнует. Медведев говорит: «Денег нет, держитесь там, счастья вам, здоровья...» Зато огромные деньги вбухиваются в военные маневры, дорогостоящие стройки... Хотя на эти деньги можно было бы накормить и улучшить жизнь миллионов наших сограждан.

С другой стороны, для Путина это большая игрушка. Он, кажется, наконец решил, что раз ему скоро 64, то он уже может позволить себе заниматься любимыми делами. Скажем, играть в солдатики.

Мы понимаем, что с военной точки зрения такой масштаб учений на самом деле совершенно не нужен для того, чтобы поддерживать армию в состоянии готовности к войне.

Зато такие учения – отличная попытка перед встречей G20 показать, какие мы сильные, могущественные... Что, безусловно, играет на руку натовским генералам. Еще совсем недавно те не знали, куда девать НАТО, так как оно было, по сути, не нужно. Однако сейчас во всех странах говорят о том, что Россия очень опасна, а значит, надо больше тратить денег на НАТО, поддерживать пограничные государства. Даже Финляндия со Швецией внезапно собрались вступать в альянс.

Каждые такие маневры, противопоставленные НАТО – это огромный стимул к консолидации Запада и увеличению его военных расходов. Мы своими же руками усиливаем противника. Но если такие затраты для Запада – лишь «легкий насморк», то для нас гонка вооружений обернется полной катастрофой, как это было с Советским Союзом в эпоху афганской войны.