Политика
Источник: Life
11:38, 30 Августа 2016 Версия для печати

Журналист заподозрил семью Каримова в сокрытии факта его смерти

Главный редактор информагентства «Фергана.ру» Даниил Кислов настаивает на том, что Ислам Каримов мёртв.

Как писал Sobesednik.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подтверждения информации о смерти лидера Узбекистана Ислама Каримова. Новость о кончине политика 29 августа распространило российское информационное агентство «Фергана.ру».

Главред «Фергана.ру» рассказал порталу Life, что о смерти Ислама Каримова, у которого 27 августа случился инсульт, агентство узнало от своих источников в правительстве Узбекистана.

По словам Даниила Кислова, о кончине Каримова могут объявить ещё нескоро. При этом журналист вспомнил завоевателя Тамерлана, чью смерть родственники скрывали целый месяц.

«Это примеры именно того, как себя ведут авторитарные изолированные государства. Объявят только после того, как волки под ковром, то есть люди из элиты и ближайшего окружения Ислама Абдуганиевича, решат и поделят между собой власть. Та самая семья: его дочери, именно его жена», — сказал Кислов.

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