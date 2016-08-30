Политика
Источник: The Japan Times
18:13, 30 Августа 2016 Версия для печати

Япония предложит России помощь в добыче нефти и газа

Япония намерена экономически помогать РФ несмотря на то, что страны ещё не договорились по поводу Курильских островов.

Газета The Japan Times со ссылкой на свои источники пишет, что Япония планирует дать приоритет экономической кооперации, чтобы укрепить отношения с Россией. Окончательное решение по поводу объединения экономики двух стран будет принято после встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Наблюдая за тем, как наша предыдущая политика не принесла прогресса в территориальные переговоры, нужно менять образ мышления», — заключил источник.

Некоторая часть экономической программы из восьми пунктов, которую Абэ сообщил российскому лидеру ещё в мае на встрече в Сочи, будет реализована в текущем году. Также Япония готова предложить РФ технологическую поддержку с целью повышения объёмов нефти и газа.

Также Япония намерена совместно с Россией построить на Дальнем Востоке больницу, в которую будет внедрены японские технологии. Абэ уверен, что выведение медицинских услуг на новый уровень позволит получить Японии доверие Владимира Путина.

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