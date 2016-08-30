Политика
Источник: РИА "Новости"
08:09, 30 Августа 2016 Версия для печати

В Ташкенте царит спокойствие вопреки слухам о смерти Каримова

В Ташкенте сохраняется спокойная обстановка, несмотря на слухи о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее, как писал Sobesednik.ru, СМИ сообщили о смерти 78-летнего Ислама Каримова и аресте вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова, которого называют одним из вероятных преемников Каримова.

РИА «Новости» сообщает, что в Ташкенте не наблюдается какого бы то ни было усиления сил правопорядка или присутствия военных. Движение транспорта не ограничено.

Местные телеканалы и радиостанции транслируют праздничные программы и концерты. 1 сентября в Узбекистане отмечают День независимости. Ташкент украшен флагами. Ранее глава страны Ислам Каримов планировал посетить праздничное мероприятие.

Напомним, что официального подтверждения информации о смерти Каримова, который перенёс инсульт 27 августа, по-прежнему нет.

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