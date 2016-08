В США уволили журналиста, написавшего о болезни Клинтон

Журналиста американской газеты Huffington Post уволили после публикации статей о здоровье Хиллари Клинтон.

Как сообщает сайт Breitbart, руководство издания Huffington Post уволило блогера Дэвида Симана, который в августе опубликовал две колонки, где упоминался скандал вокруг якобы плохого состояния здоровья 68-летней Хиллари Клинтон. В своих публикациях блогер заявил о том, что Клинтон, которая является кандидатом на пост президента США от Демократической партии, следует дать обществу ответ на вопросы, касающиеся ее здоровья.

Как рассказал сам Симан, газета удалила с сайта обе его статьи «без объяснения причин» и заблокировала его аккаунт.

В своем Twitter журналист выразил возмущение таким поведением руководителей издания.

«Это что – Китай? Разве люди не защищены первой поправкой (к конституции, защищающей свободу слова и печати — ред.)?» — написал блогер в соцсети.

Стоит отметить, что в своих публикациях Симан упоминал доктора Дрю Пински, чье шоу на радио было закрыто после обсуждения темы здоровья Клинтон.

Данная тема стала широко обсуждаться в СМИ после того, как многие заметили заторможенное поведение Клинтон на сцене во время предвыборного выступления и интервью с журналистами. Кроме того, была опубликована фотография ее помощника, державшего наготове инъекцию.

Главный соперник Клинтон в предвыборной гонке, республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял, что она недостаточно физически вынослива, чтобы возглавить Соединенные Штаты.

I can confirm my @HuffingtonPost account is done. IS THIS CHINA? DO PEOPLE NOT HAVE FIRST AMENDMENT PROTECTIONS? pic.twitter.com/R9O5ElMJ2v