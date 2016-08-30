Политика
Источник: "Интерфакс"
13:42, 30 Августа 2016 Версия для печати

"Родина" добилась снятия "Яблока" с выборов в Петрозаводске

Суд в Петрозаводске снял с выборов в городской парламент кандидатов от партии «Яблоко» по просьбе партии «Родина».

Как сообщил «Интерфакс», 30 августа петрозаводский суд снял весь список партии «Яблоко» с выборов в Петросовет. С иском против «Яблока» в суд обратился лидер карельского отделения партии «Родина» Николай Тараканов. Тараканов отметил, что предвыборный штаб «Яблока» не выполнил нормы при оформлении документов для регистрации своих кандидатов на выборы в Петросовет.

Петрозаводский суд удовлетворил иск «Родины». Теперь у «Яблока» есть пять дней, чтобы подать апелляцию на решение петрозаводского суда в Верховный суд Карелии. Партия «Яблоко» намерена воспользоваться этой возможностью.

Отмечается, что после решения петрозаводского суда в выборах в Петросовет не смогут принять участие 39 кандидатов от «Яблока», в том числе бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.

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