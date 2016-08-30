Олланд пожалел о введении "вредных" для ЕС и России санкций

Франсуа Олланд сожалеет об ухудшении отношений Франции с Россией и заинтересован в отмене санкций.

Как сообщило РИА «Новости», президент Франции Франсуа Олланд заявил о том, что сожалеет об ухудшении отношений России и Евросоюза и отметил, что отмена санкций в интересах как России, так и Евросоюза: «Украинский кризис оказал влияние на отношения России с европейскими странами. На мой взгляд, ситуация заслуживает сожаления, поскольку она наносит вред всем сторонам, в частности, совместным экономическим проектам из-за санкций».

Президент Франции также выразил надежду на то, что высокий уровень отношений между Россией и ЕС удастся восстановить в короткие сроки. Для этого, по словам Олланда, Москва должна ответственно подходить к разрешению кризиса на Украине и в Сирии.