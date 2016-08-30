Кремль надеется на встречу Путина и Обамы на саммите G20 в КНР

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с лидером США Бараком Обамой на саммите G20 в Китае.

29 августа Sobesednik.ru писал, что Владимир Путин решил не ехать на 71-ю сессию Генассамблеи ООН, которая пройдёт в США с 20 по 26 сентября.

В понедельник, 29 августа, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил, что Барак Обама рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в Китае для обсуждения различных проблем.

«Мы тоже надеемся [на такую возможность]», — заявил 30 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

ТАСС напоминает, что в 2015 году Путин и Обама встречались дважды — на Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже и на саммите G20 в Турции.

Добавим, что президентский срок Обамы истекает в январе 2017 года.