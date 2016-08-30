Политика
06:49, 30 Августа 2016 Версия для печати

Глава Узбекистана скончался от кровоизлияния в мозг

Ислам Каримов
Ислам Каримов
Фото: Kremlin Pool / Clobal Look Press

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался после перенесенного инсульта.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов попал в реанимацию после инсульта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко сожалеют о болезни Каримова. Тем временем СМИ назвали возможных преемников заболевшего президента.

Как сообщает «Газета.ру», ссылаясь на эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни после перенесенного инсульта. Как заявил Дубнов со ссылкой на информированные источники в Узбекистане, причиной смерти главы республики стало кровоизлияние в мозг.

Также факт смерти президента подтверждает агентство «Фергана». По данным источников агентства, смерть наступила в 15–16 часов по ташкентскому времени. Официального подтверждения от властей Узбекистана по данному факту пока не поступало.

Агентство REGNUM сообщает, что вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов 29 августа был арестован и помещен под домашний арест. Азимов занимает пост вице-премьера с 2000 года и курирует экономический блок правительства. Многие политологи считали Азимова наиболее вероятным преемником Каримова.

читайте также:Ислам Каримов
Друг Ислама Каримова о состоянии его здоровья: Возраст есть возраст!
Sobesednik.ru обсудил с экспертами возможное будущее Узбекистана в свете неожиданной болезни Ислама Каримова »

Также по теме
Ислам Каримов
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как убрать бока и сделать плоским живот
07:03, 30 Августа 2016
Как избавиться от лишнего жира на боках и животе, узнал Sobesednik.ru
»
Глава Узбекистана скончался от кровоизлияния в мозг
06:49, 30 Августа 2016
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался после перенесенного инсульта.
»
Владелец сносимого "самостроя": Власти давят, жена пилит... Полный взрыв мозга!
00:01, 30 Августа 2016
Sobesednik.ru побеседовал с одним из пострадавших от очередной «ночи длинных ковшей» предпринимателей столицы
»