Аркадий Дубнов: Теракт в Бишкеке могли совершить уйгуры

Известный журналист рассказал, кто может стоять за терактом в Бишкеке и что может стать причиной обострения в регионе.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что 30 августа на территории посольства Китая в Бишкеке произошел взрыв. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков заявил, что власти республики официально признали случившееся терактом. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в результате инцидента пострадали трое сотрудников посольства, а устроивший взрыв террорист-смертник погиб в автомобиле, который протаранил ворота посольства.

Известный эксперт по странам Центральной Азии, журналист Аркадий Дубнов в интервью Sobesednik.ru рассказал о том, кто мог совершить теракт и связано ли это со смертью узбекского лидера Ислама Каримова.

По мнению эксперта, теракт в Бишкеке вряд ли стоит считать признаком дестабилизации в регионе, вызванной смертью президента Узбекистана. Дубнов рассказал, что видит в данном событии уйгурский след.

«Можно связать все что угодно. Можно даже связать претензии Дональда Трампа с его желанием дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии или наоборот. Если серьезно говорить, впрямую я не увязываю эти события. Хотя я бы сначала выяснил происхождение этого смертника, который погиб. Мое предположение пока, что, может быть, за этим стоит "уйгурский след". Уйгуры – это этническая группа, которая составляет основу Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Они мусульмане, и известна проблема уйгурского сепаратизма, с которым борется Китай. Достаточно большое количество уйгуров находится в рядах боевиков, которые сражались в Афганистане, в рядах исламского движения Узбекистана.

Если за этим стоят уйгурские сепаратисты, то это очередная демонстрация активности уйгуров, которые таким образом показывают, что они есть и они по-прежнему активны и будут сражаться с Китаем. Поскольку это мусульмане, то здесь важен характер: смертники идут в надежде на то, что они попадут в рай, поскольку они борются с неверными. Здесь неверные – это китайцы. Присутствие уйгуров в Киргизии издавна достаточно значительное; это не значит, что они переехали, они там всегда жили. Это хозяйственные, трудолюбивые люди, среди которых наверняка есть такие радикальные группировки, которые, может быть, связаны со своими соотечественниками в Синьцзяне. Это может быть, я допускаю, это версии», – предположил эксперт.

При этом Дубнов отметил, что подобные инциденты, связанные с уйгурскими сепаратистами, были и раньше – «не в последние несколько лет, а вообще, в принципе»:

«Они не против киргизов выступают, они выступают исключительно против китайцев, против правительства Китая, которое довольно жестко борется с этим сепаратизмом. Поскольку там [в Китае] довольно трудно это делать, они, наверно, демонстрируют свое отношение к Китаю за пределами Поднебесной», – пояснил журналист.

Говоря о ситуации с президентом Узбекистана, Дубнов выразил надежду на то, что кончина узбекского лидера, которая пока не подтверждается официально, но о которой все больше сообщений в СМИ, не станет поводом для обострения конфликта между республиками, у которых и без того напряженные отношения:

«Я надеюсь, что этого не будет, сейчас я не хотел бы гадать, спекулировать и провоцировать. Я надеюсь, что и в Бишкеке, и в Ташкенте у власти находятся ответственные люди, и они постараются погасить любые возможные проявления вражды. Но на границе, на спорных участках, которых достаточно много и сегодня (как раз в последние недели проблема одного из участков на киргизско-узбекской границе весьма актуальна) – если там найдутся местные "горячие головы", то нельзя исключать обострения. Но повторяю: это обострение может иметь местное происхождение», – считает собеседник издания.

Подводя итог сказанному, Дубнов отметил, что верит в уже наступившую смерть Каримова и ореол тайны вокруг этого события не кажется ему странным:

«Я вас уверяю, в конце концов мы все умрем, поэтому я верю в смерть Каримова. Мне это не кажется странным, потому что я знаю характер государства под названием Узбекистан. Никто не знает, что происходит в Узбекистане – никто! Ни в Европе, ни в Германии, ни в России, ни в Китае, ни в Казахстане. Уверяю вас, даже в Соединенных Штатах тоже никто не знает», – заключил эксперт.