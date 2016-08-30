Что в новом докладе Ильи Яшина: Партия "Криминальная Россия"

Sobesednik.ru первым изучил содержание нового доклада, в котором Илья Яшин обвиняет «Единую Россию» в связи с криминалом.

30 августа в офисе Фонда борьбы с коррупцией политик, зампред партии ПАРНАС Илья Яшин презентует свой доклад «Партия "Криминальная Россия"», в котором он собрал десятки фактов связи членов партии «Единая Россия» с организованной преступностью, коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и убийствами. Собственно говоря, так и называются пять глав доклада, в каждую из которых входит по три «параграфа», в которых автор и разоблачает своих «героев». Правда, многие из этих разоблачений давно на слуху.

Ранее в интервью «Собеседнику» Илья рассказал, что доклад «по немцовской традиции» базируется на открытых источниках, однако в нем есть и эксклюзивная информация, собрать которую помогли правоохранители:

— Доклад не преследует цель кого-то «мочить», цель — рассказать о том, что происходит на самом деле. Путин же морочит нам голову: говорит, голосуйте за этих ребят, они эффективные менеджеры, и регион будет жить в шоколаде. Проходит несколько лет, и роководителя этого региона в наручниках увозят в СИЗО. И потом нам говорят: ой, вы знаете, оказалось, что губернатор — глава ОПГ, — рассказал автор доклада в интервью нашему изданию.

По мнению политика (цитируем отрывок из доклада), «настоящий доклад призван показать российскому обществу, как криминальные сообщества устанавливают контроль над Россией с помощью партии власти и банально разворовывают национальные богатства».

Sobesednik.ru удалось заранее ознакомиться с докладом, и мы публикуем ряд тезисов, собранных политиком.

«Группировка Гайзера»

Первый же «параграф» в главе «Организованная преступность» автор доклада посвящает экс-губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, который через партию «Единая Россия» пришел к власти и фактически создал свою ОПГ, поставив на ключевые места своих соратников, на протяжении многих лет «грабили республику и прятали деньги в зарубежных оффшорах»:

«Особенностью мафиозного клана Гайзера стали его разветвленность и действительно глубокое проникновение в органы государственной власти, которое стало возможным благодаря "Единой России". Многие годы преступники выступали в качестве респектабельной политической силы. Их лидера принимали в Кремле и публично поддерживали лидеры российского государства Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Граждан уверяли, что эти люди являются надежными и достойными доверия руководителями, за которыми успешное будущее Республики Коми».

Также в докладе упоминается выписка из протокола обыска у главы республики Вячеслава Гайзера. Во время обысков были обнаружены: налоговый сертификат, выданный налоговой службой Кипра в январе 2013 года компании Greettonday Trading Ltd., свидетельство о надлежащем правовом статусе компании Afina Management Ltd., зарегистрированной на Сейшельских островах в 2004 году, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, и многое другое.

«Бандитский Петербург»

В своем докладе Илья Яшин обращает внимание на то, что знаменитые петербургские ОПГ были не только знакомы с нынешним президентом России, но имели с ним «общие дела». В частности, политик утверждает: «Связь бывшего вице-премьера Петербурга Владимира Путина и Владимира Кумарина (Барсукова) неоднократно привлекала внимание авторов независимых расследований. В частности, выяснилось, что с 1997-го по 2000 год Путин являлся консультантом российско-немецкой компании SPAG, которая находилась под контролем тамбовской ОПГ и использовалась для отмывания денег за границей».

Среди «коррупционеров» Яшин уделяет внимание и экс-министру сельского хозяйства, члену высшего совета «Единой России» Елене Скрынник, публикуя в докладе подробную схему хищений денег.

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Точечно проходясь в докладе по главам ряда регионов, Яшин не смог пройти мимо Рамзана Кадырова и его окружения, которым был посвящен предыдущий доклад Яшина и которые, по мнению политика, могли быть причастен к убийству Бориса Немцова: «При поддержке высокопоставленных "единороссов" режим Кадырова получает многомиллиардные субсидии из федерального бюджета, которые позволяют им жить, как арабским шейхам. Попустительство федеральных властей и политическая поддержка "Единой России" позволили Кадырову превратить Чечню в обособленное государство, которое живет по своим законам и традициям. Криминал в республике стал системой организации государственной власти. Остановить волну коррупции, убийств и похищений власть так и не смогла. По сути, все преступления высокопоставленных "кадыровцев" сходят им с рук», — уверяет Яшин в докладе.

Также Яшин не оставил без внимания ни дело банды Цапков, ни громкое дело «Сердюкова-Васильевой», ни предполагаемые связи губернатора Псковской области Андрея Турчака с заказным покушением на убийство журналиста Олега Кашина.

Подробнее ознакомиться с докладом можно будет в электронной версии на сайте Ильи Яшина.