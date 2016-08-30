Политика
Источник: Ведомости
10:32, 30 Августа 2016 Версия для печати

Баллотирующийся в ГД Онищенко "забыл" о своём имении под Москвой

Кандидат в депутаты Госдумы Геннадий Онищенко не задекларировал земельный участок и дом под Москвой.

В территориальном избиркоме района Покровское-Стрешнево обнаружили, что экс-руководитель Роспотребнадзора забыл задекларировать земельный участок площадью 1479 квадратных метров и жилой дом в 154,6 квадратных метра в селе Константиново Московской области. «Сейчас мы работаем с плакатом, выясняем, уточняем. Одно недостоверное сведение есть — это дом», — сказал «Ведомостям» сотрудник окружной комиссии, но бросил трубку после вопроса о земле.

По данным издания, землю в Константиново Геннадий Онищенко купил в 2000 году, а дом — в марте 2004 года. Интересно, что эту собственность Онищенко не указал и в декларации 2012 года, будучи главой Роспотребнадзора.

Информацию о «забывчивости» Онищенко опубликуют на сводных информационных плакатах, которые будут висеть на участках в день голосования.

Онищенко пока не прокомментировал эту информацию. Между тем первый замсекретаря столичного исполкома «Единой России» Олег Смолкин заявил, что история с незадекларированной собственностью не повлияет на предвыборную кампанию Онищенко: «Я бы критически всё это не воспринимал, хотя недоработка есть».

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