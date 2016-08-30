"Арестованного преемника" Каримова нашли на его рабочем месте

В Узбекистане опровергли информацию об аресте первого вице-премьера страны, министра финансов Рустама Азимова.

Ранее Sobesednik.ru писал о слухах по поводу смерти президента Узбекистана Ислама Каримова и домашнего ареста вице-премьера Рустама Азимова, которого называют одним из возможных преемников Каримова.

Сотрудник Министерства финансов Узбекистана сообщил РИА «Новости», что Рустам Азимов находится на своём рабочем месте, а ведомство работает в обычном режиме.

Добавим, что Азимов занимает пост первого заместителя премьер-министра Узбекистана с августа 2000 года.