Политика
Источник: ВЦИОМ
13:55, 30 Августа 2016 Версия для печати

64% россиян согласились помогать Донбассу за счёт казны

Число россиян, выступающих за нейтралитет в вопросе статуса ДНР и ЛНР, за полтора года выросло с 28% до 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ 13 и 14 августа. Доля же граждан, считающих, что РФ должна признать независимость ДНР и ЛНР, за полтора года снизилась с 29% до 23%.

За это же время на два пункта снизилось количество сторонников присоединения самопровозглашённых республик к России — до 14%. При этом 64% респондентов рады тому, что Москва направляет на Донбасс гуманитарные грузы за счёт федерального бюджета.

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