Политика
Источник: ТАСС
11:24, 29 Августа 2016 Версия для печати

За год число интересующихся политикой в РФ выросло на 17%

Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне стали больше интересоваться политикой перед выборами в Госдуму.

ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ сообщает, что в начале августа этого года 67% респондентов заявляли, что интересуются политикой. В октябре прошлого года таковых было 50%.

По данным социологов, политикой в основном интересуются мужчины (72%) и пенсионеры (77%).

«Приближение общефедеральных выборов традиционно подогревает интерес россиян к политике. Это связано как с активизацией политических партий и кандидатов, так и с усилением понимания того, что в сегодняшней непростой ситуации в мировой политике и в экономике многое будет зависеть от личной политической позиции гражданина», — рассказал руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов. По его наблюдениям, недовольство россиян политиками постепенно снижается.

Добавим, что специалисты ВЦИОМ провели свой опрос 6 и 7 августа, обзвонив 1600 респондентов.

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