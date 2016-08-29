Вопрос о введении смертной казни в Турции решит парламент

Президент Турции пообещал ввести смертную казнь в Турции, если такую меру одобрит турецкий парламент.

Как сообщило информационное агентство Reuters, Реджеп Эрдоган заявил о готовности ввести смертную казнь в Турции, если за это проголосует турецкий парламент. Возможность введения смертной казни в Турции начали обсуждать после неудавшейся попытки военного переворота в Стамбуле.

Кроме того, Эрдоган рассказал о сроках проведения турецкими войсками наземной операции в Сирии: «Наши операции против террористических организаций будут продолжаться до самого конца». Также президент Турции напомнил об угрозе от сирийских курдов.