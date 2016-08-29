В Кремле хотят получать только позитивные новости о Каримове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают скорейшего выздоровления Исламу Каримову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов попал в реанимацию после инсульта, но его состояние оценивается как стабильное. Между тем СМИ уже назвали возможных преемников Каримова.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль глубоко сожалеет в связи с болезнью президента Узбекистана.

Песков назвал некорректным вопрос журналистов о возможной дестабилизации обстановки в Узбекистане в связи с госпитализацией Ислама Каримова. «Ещё раз повторю, что мы желаем скорейшего выздоровления президенту Узбекистана. Мы дорожим нашими отношениями, в русле тех планов, которые намечены по результатам недавних контактов президентами наших стран, много задач стоит на повестке дня, поэтому мы хотели бы получать только позитивные новости о состоянии здоровья президента», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Владимира Путина.