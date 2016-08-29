Соавтор "закона Яровой" подсчитал точную стоимость его исполнения

Реализация антитеррористического «закона Яровой» обойдётся операторам связи примерно в три миллиарда рублей каждый год.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что «закон Яровой» может обойтись операторам в 10 триллионов рублей.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров опроверг заявления экспертов, которые утверждали, что данный закон обойдётся в 10 триллионов рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Известия».

«По московскому региону, по расчетам специалистов, ответственных в правительстве за данный закон, расходы на исполнение закона равнялись 287 миллионам рублей — это составляло 11 процентов от общего обслуживания населения страны, если увеличить в 10 раз, то получается около 3 миллиардов в год», — сообщил Озеров.

Между тем он отметил, что конечная стоимость «пакета Яровой» может отличаться от его прогнозов.