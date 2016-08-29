РФ и США могут вместе начать уничтожать боевиков в Алеппо

Россия и США могут начать совместную операцию по уничтожению боевиков в сирийском Алеппо в сентябре.

Ранее Sobesednik.ru писал о переговорах Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве, в ходе которых политики обсудили сирийский кризис.

Как сообщил «Интерфакс», на женевских переговорах Америки и России по вопросу урегулирования ситуации в Сирии эксперты обсуждают возможность проведения совместной операции российских и американских войск в Сирии. Скоординированные удары по позициям боевиков Америка и Россия могут начать наносить уже в середине сентября.

По данным СМИ, стороны рассчитывают на то, что к середине сентября в Алеппо останутся только те боевики, которые отказались сложить оружие. Оставшиеся в городе террористы будут заблокированы и уничтожены.