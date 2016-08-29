Политика
Источник: "Интерфакс"
15:29, 29 Августа 2016 Версия для печати

РФ и США могут вместе начать уничтожать боевиков в Алеппо

Россия и США могут начать совместную операцию по уничтожению боевиков в сирийском Алеппо в сентябре.

Ранее Sobesednik.ru писал о переговорах Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве, в ходе которых политики обсудили сирийский кризис.

Как сообщил «Интерфакс», на женевских переговорах Америки и России по вопросу урегулирования ситуации в Сирии эксперты обсуждают возможность проведения совместной операции российских и американских войск в Сирии. Скоординированные удары по позициям боевиков Америка и Россия могут начать наносить уже в середине сентября.

По данным СМИ, стороны рассчитывают на то, что к середине сентября в Алеппо останутся только те боевики, которые отказались сложить оружие. Оставшиеся в городе террористы будут заблокированы и уничтожены.

читайте также:
Эксперт о войсках Турции в Сирии: Курдов мы можем сдать, Асада – вряд ли
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что ситуация с турецкими войсками в Сирии может обостриться из-за курдов.  »

Также по теме
Сирия
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Звезда сериала "ЧОП" поступилась принципами ради мамы
15:09, 29 Августа 2016
Актриса Татьяна Рыбинец согласилась рекламировать шубы из магазинов своей матери, узнал Sobesednik.ru
»
Друг Ислама Каримова о состоянии его здоровья: Возраст есть возраст!
14:42, 29 Августа 2016
Sobesednik.ru обсудил с экспертами возможное будущее Узбекистана в свете неожиданной болезни Ислама Каримова
»
Крис Прэтт сосватал Курта Рассела в новых "Стражей Галактики"
14:29, 29 Августа 2016
Именно актер Крис Прэтт захотел увидеть своего старшего коллегу Курта Рассела в сиквеле «Стражей Галактики»
»