Политика
Источник: ТАСС
16:10, 29 Августа 2016 Версия для печати

Путин отказался от визита в США на Генассамблею ООН

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на сентябрьскую сессию Генассамблеи ООН.

«Президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — цитирует Дмитрий Пескова ТАСС. Он не объяснил, почему Путин отказался от визита в США.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с ним в США отправятся замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, директор правового департамента МИД Роман Колодкин, директор департамента международных организаций Александр Панкин и другие.

20 сентября на Генассамблее выступят генсек ООН, лидеры США, Франции и Великобритании. Выступление Сергея Лаврова запланировано на 23 сентября.

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