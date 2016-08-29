Подписанты за Крым дают задний ход?

Иосиф Пригожин неожиданно заявил радио «Свобода», что не подписывал писем «об аннексии Крыма», узнал Sobesednik.ru.

Продюсер уточнил, что выступал лишь за свободу выбора народа, отвечая на вопрос по поводу референдума.

Под петицией деятелей культуры России, заявляющих о «поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму», стоят подписи более полутысячи человек. Иосиф Игоревич обычно делает много всяких заявлений и, возможно, действительно позабыл, как именно собирали подписи два с лишним года назад. Но скорее всего речь идет о том, что подписанты теперь сами хотят снизить накал политических страстей, тем более что ситуация более или менее улеглась. И когда на «Свободе» ставят вопрос именно о подписях «за аннексию Крыма», любой русский патриот вправе объявить, что писем «за аннексию» он действительно не подписывал. И не развивать больше эту скользкую тему.

Денис Мацуев, подпись которого также стоит под петицией, извинившись, сказал Sobesednik.ru, что на любые темы, связанные с политикой, у него теперь табу. Даже сам факт наличия или отсутствия своего «автографа» пианист обсуждать отказался.

Зато режиссер Сергей Снежкин твердо заявил, что письмо подписывал. «Более того, – разговорился он, – я случайно узнал о том, что собираются подписи, увидев это письмо в одной из газет. Сам позвонил в Минкульт и попросил внести мою подпись в документ, на что они сказали «нет»: необходимо прислать в письменном виде заяву о том, что я подписываюсь. Я соорудил это заявление, послал по факсу, так моя подпись там и появилась. Голословных заявлений они не принимали».