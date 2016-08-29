Политика
Источник: ТАСС
16:57, 29 Августа 2016 Версия для печати

Новой "правой рукой" Порошенко стал Игорь Райнин

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил уход Бориса Ложкина с поста главы своей администрации.

Во время заседания Национального совета реформ Пётр Порошенко пояснил, что Ложкин принял решение уйти в отставку, передаёт ТАСС.

«Ложкин остаётся моим советником и на ответственной позиции в Совете реформ и Инвестиционном совете», – заключил Порошенко.

Он также добавил, что новым главой администрации назначен Игорь Райнин.

Игорь Райнин начал свою политическую карьеру в 1998 году как специалист Коломакской районной администрации Харьковской области. С 2001 по 2010 года был первым заместителем начальника Главного управления экономики Харьковской облгосадминистрации (ОГА). Позднее стал депутатом Харьковского облсовета. С 2014 года Райнин занимал должность и. о. зампредседателя Харьковской ОГА, а с 17 ноября того же года – зампредседателя администрации президента Украины. 3 февраля прошлого года Пётр Порошенко назначил Игоря Райнина председателем Харьковской ОГА.

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