Михаил Осокин: Опять Болотная?

Обозреватель Sobesednik.ru о недоверии россиян к выборам и мерах власти по упреждению протестов.

Большинство жителей России уверены в фальсификации итогов голосования — таковы данные последнего опроса на тему предстоящих выборов в Госдуму. Многие при этом высказывают мнение, что их голоса ничего не решат, в разных вариантах повторяя мысль Марка Твена: «Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать».

34% считают, что результаты будут подтасованы в избирательных комиссиях, еще 26% ожидают, что будет подкуп избирателей. И подтверждение своим настроениям люди постоянно видят в новостях из регионов — о том, как действует партия власти в предвыборной кампании.

Например, в Майкопе многие бизнесмены, арендующие уличные рекламные щиты, вдруг обнаружили на них не свои баннеры, а предвыборные плакаты «Единой России». Так что, возможно, вместо привычной городской рекламы жители Майкопа увидят на этих щитах высказывание ветерана-единоросса Сергея Шойгу — о созданной им 16 лет назад структуре как о партии Путина: «Это подобно тому, как КПСС была партией Ленина». Владельцы щитов жалуются, что их заставили разместить агитацию единороссов везде, где можно: «По отношению к нам был применен административный ресурс».

Но лучше всякой рекламы на чужих щитах об уверенности единороссов в своем особом положении рассказал ролик, снятый в середине месяца в Чувашии. Там за езду в пьяном виде задержали тогда заместителя министра спорта республики. Его жена возмущалась тем, что их посмели остановить — и скандировала: «"Единая Россия" рулит!»

34% считают, что результаты будут подтасованы в избирательных комиссиях, еще 26% ожидают, что будет подкуп избирателей Фото: Стоп-кадр YouTube

Эта супружеская пара явно убеждена, что законы для «нищебродов», а не для них — и примерно такой же подход демонстрируют единороссы во многих регионах. Как весьма образно сформулировал этот подход один из руководителей партии власти, объясняя, чем она отличается от других: «У них кишка тонка, у "Единой России" — потолще будет». Неудивительно, что в последнем опросе более трети считают: на выборах единороссам тем или иным способом будет обеспечено преимущество.

А в целом, по данным этого опроса, общественное мнение не сильно изменилось с 2011 года, когда вспыхнули массовые протесты против фальсификаций — и в некоторых газетах вопрос: «Опять Болотная?» Вспоминается, что тогда эти протесты вызвали панику у власти — особенно когда сразу после объявления итогов выборов в Госдуму оппозиционеры собрали 8 тысяч человек в центре Москвы, на Чистых прудах. Толпа прорвалась к Лубянке, и как раз в тот момент москвичи увидели необычную активность вертолетов над площадью. Как минимум один вертолет был замечен на крыше здания ФСБ, и в блогах появились предположения о вывозе архивов.

Позже, правда, страсти утихли — и, возможно, многим кажется, что это единственное логическое развитие событий: пар выпустили, протесты сошли на нет. Но еще Гегель вывел такую формулу — «неслышное продвижение духа»: это когда в обществе постепенно происходит незаметное подспудное изменение идеологических координат, и вдруг все взрывается. Возможно, и в российском руководстве читали Гегеля — по крайней мере, сейчас власти явно решили подавлять протесты в зародыше, заранее, еще задолго до голосования.

Наглядным примером может служить история с «тракторным пробегом» в Москву кубанских фермеров. Одной из причин их акции стали нарушения в ходе избирательной кампании в регионе — и вот фермеры решили обратиться с петицией на самый верх.

Идея подачи жалоб высшему начальству известна еще с древнегреческой мифологии: у Зевса на Олимпе в полу были отверстия с крышками, по его приказу крышки снимали, и он слушал просьбы, которые доносились с земли. Россияне сейчас придумали более современный способ достучаться до верхов — это походы в Москву на самых разных видах транспорта. И вот кубанцы сели на тракторы — но их немедленно задержали.

Заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Леонид Беляк обещал участникам пробега поговорить с прокуратурой, чтобы им разрешили ехать дальше — однако фермеры увидели, какова цена его обещаний, почти сразу после встречи: к их лагерю подъехал ОМОН. И журналисты рассказывают, что местный начальник из МВД дал приказ «жестко подавить и разогнать фермеров». Суд признал их акцию несанкционированной, теперь им присуждают штрафы.

Жесткая позиция силовиков придает уверенности руководителям в регионах и поощряет их самих тоже весьма жестко реагировать на протесты населения. По сообщениям из Самары, губернатор Николай Меркушкин, возмущенный требованиями местных жителей погасить долги по зарплате, в раздражении пригрозил «никогда» не выплатить заработанные ими деньги.

В интернете многочисленные рисунки на тему отсутствия денег сразу дополнились этим новым мемом. Из приводимых цитат также следовало, что Меркушкин расценил эти протесты как инспирированные из-за рубежа — он посоветовал лишенным заработанных денег людям обратиться к американскому послу: «Те, которые вас подогревают — просите у них». В самарских соцсетях пишут: «В общем, Обама не только гадит в наших подъездах, но и задерживает нам зарплату — сам губернатор сказал».

Разными способами рот пытаются заткнуть и критикам из народа, и критикам от оппозиции. В опросе о предстоящих выборах 33% высказали предположение, что партии будут поставлены в неравные условия и неугодных властям кандидатов будут отсеивать. И это уже происходит: в разных регионах, например в Сибири, представители оппозиции жаловались, что их кандидатов не регистрируют или снимают с выборов. Похоже, власти претворяют в жизнь лозунг, придуманный Прохановым в романе «Крым»: «От Байкала, от Урала мы прогоним либерала!»

А особой чести, кажется, удостоилось «Яблоко». Появлялись сообщения, что представители президентской администрации давали указания устроить прессинг этой партии, и целью его является уменьшить критику власти со стороны членов партии. В общем — чтобы больше никаких вызывающих роликов о свободе, которые когда-то любили делать к выборам представители «Яблока»:

Сейчас на телевидении невозможно представить не только подобные лозунги о свободе, но и свободные предвыборные дебаты тех лет. Сейчас вовсю работают ножницы цензора, и Андрей Зубов, кандидат в Госдуму от партии ПАРНАС, рассказал, как во время записи теледебатов ведущая задала ему вопрос о Крыме.

Зубов, известный своими критическими высказываниями на эту тему, повторил их — и тут в зале вдруг тревожно зазвучал гудок и замигал красный фонарь. («Это еще одно испытание нооскопа прошло успешно», — пишут блогеры, вспоминая сообщения о научных изысканиях нового главы президентской администрации Антона Вайно.) Ведущая прекратила запись — и потребовала от Зубова записать его ответ заново, так как он якобы нарушил российское законодательство о противодействии экстремизму. Вот так Зубову объяснили, что правильный ответ «Крымнаш», а все остальное — это экстремизм.