Интерпол разыскивает 1,5 тыс. украинцев и сына Януковича

Бывшие чиновники времен Януковича и сын экс-президента разыскиваются Интерполом.

«На сегодняшний день в розыск по каналам Международной организации криминальной полиции объявлены почти 1500 украинских граждан. Точнее – 1493», – рассказал представитель Интерпола на Украине Василий Неволя в своем интервью украинскому изданию «Сегодня.ua».

При этом он отметил, что «красные карточки» (по которым осуществляется арест и выдача разыскиваемого) выставлены примерно 1200 лицам, что «довольно много» по отношению к гражданам остальных стран, добавил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Неволя. Среди разыскиваемых на данный момент – бывшие чиновники времен Януковича: Сергей Арбузов, Сергей и Андрей Клюевы, Сергей Курченко, Игорь Соркин Эдуард Ставицкий и другие. Кроме этого, Интерпол ищет сына экс-президента Александра Януковича.

Сообщается, что международный розыск самого Януковича не осуществляется.

«Перемещаться он вправе, но это не значит, что свободно. Любая страна могла внести эту фамилию в свои внутренние учеты. И при пересечении границы Януковича могут задержать», – заявил Неволя.