Инсульт главы Узбекистана: дочь попросила молиться за Каримова

Узбекский президент Ислам Каримов попал в реанимацию после кровоизлияния в мозг.

29 августа дочь узбекского лидера Лола Каримова-Тилляева написала у себя в Facebook, что утром 27 августа Ислама Каримова госпитализировали после мозгового кровоизлияния. Состояние пациента оценивается как стабильное. По словам Каримовой-Тилляявой, пока рано делать прогнозы о будущем состоянии президента Узбекистана.

«Я обращаюсь к людям с большой просьбой: обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем тем, кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами», — написала дочь Каримова.

Между тем власти Узбекистана сообщили, что 78-летний Ислам Каримов находится на стационарном лечении и нуждается в полном медицинском обследовании.

Отмечается, что 1 сентября Каримов должен появиться на праздновании 25-летия Дня независимости Узбекистана.