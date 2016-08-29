Друг Ислама Каримова о состоянии его здоровья: Возраст есть возраст!

Sobesednik.ru обсудил с экспертами возможное будущее Узбекистана в свете неожиданной болезни Ислама Каримова.

Состояние здоровья госпитализированного в субботу, 27 августа, 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова оценивается как стабильное. Об этом сообщила на своей страничке в Инстаграмме дочь президента Лола Каримова. В сообщении говорится: «Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное» [орфография и пунктуация сохранены].

Напомним, до последнего узбекистанские СМИ хранили о болезни президента полное молчание. Официальное сообщение, выпущенное правительством страны, гласило, что «по мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение (Ислама Каримова) потребуют определенного времени».

Доктора говорят, что инсульт в этом возрасте очень коварен. Даже если президент придет в себя, ему будет трудно управлять огромной республикой, которая только-только начала вставать на ноги. «Кто же придет ему на смену Каримову?» — гадают мировые СМИ.

— Вся проблема заключается в том, что у Ислама Каримова нет официального преемника, а его соратники состарились вместе с ним, — говорит директор Института стран СНГ Константин Затулин. — В одно время все думали, что на смену отцу может придти старшая дочь президента Гульнара Каримова. Однако после 2013 года у Гульнары возникли трения с отцом, и она стала стремительно утрачивать свое влияние в Узбекистане. Это произошло после того, как Гульнара Каримова совершила ряд грубейших ошибок и стала уголовно разыскиваемой личностью сразу в шести странах [среди них США и страны ЕС; по данным The Organised Crime and Corruption Reporting Project, Каримова якобы получила более 1 млрд долларов в виде взяток от скандинавских и российских телекоммуникационных компаний для выхода на рынок Узбекистана — от ред.]. Она официально находится под «домашним арестом» в Ташкенте. А младшая дочь президента Лола Каримова является представителем Узбекистана в ЮНЕСКО и не имеет амбиций и ресурсов, чтобы стать президентом. Ключевой фигурой в Узбекистане продолжает оставаться Рустам Иноятов, председатель Службы национальной безопасности республики. Но он тоже человек глубоко в возрасте — ему 72 года. Поэтому сложно сказать, кто может стать преемником Каримова...

Константин Затулин Фото: Global Look Press

Примерно то же говорит и друг Ислама Каримова, российский дипломат, директор Департамента общеазиатских проблем МИД РФ Бахтиер Хакимов:

— Кто бы ни стал преемником президента, найти достойную замену такой крупной личности, как Каримов, очень сложно. Возраст есть возраст! Но я надеюсь, что он немного подлечится и вернется на свой пост. Я не хочу комментировать будущее Каримова. В отдельной дружеской беседе — пожалуйста! А так официально не хочу, — заявил дипломат.

А между тем Узбекистан замер в ожидании: 1 сентября в республике должны пройти торжественные мероприятия, посвященные 25-летию независимости страны. Каждый год президент республики Ислам Каримов принимал в них самое активное участие: обращался к нации с поздравительной речью и даже не отказывал себе в том, чтобы потанцевать на концерте в окружении чиновников и зрителей из числа VIP-персон. Кто будет «дирижировать» на торжественных мероприятиях по случаю грядущего 25-летия независимости республики вместо него — пока неизвестно.