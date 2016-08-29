Bloomberg связало диверсию в Крыму с российской экономикой

Диверсия в Крыму может стать своеобразным тормозом в восстановлении российской экономики.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что крымские власти приняли решение усилить охрану на границе с Украиной из-за возможных повторений попыток диверсий.

Эксперты Bloomberg уверены, что ситуация с диверсией скажется плохо на отношениях России и Украины, а также пагубно повлияет на российскую экономику, сообщает Slon.ru.

«Ухудшение отношений с Украиной подорвет доверие инвесторов, сохранит санкции ЕС и Соединенных Штатов и усилит отток иностранного капитала, так как [президент России Владимир] Путин не будет сфокусирован на экономических реформах. Это ослабит рубль и заставит Центробанк проводить более осторожную политику», – заявил один из опрошенных аналитиков.

В настоящий момент число экспертов, предполагающих отмену антироссийских санкций в ближайший год, уменьшилось на 17%. Ранее такого мнения придерживались 69% экспертов, а сейчас – 52% специалистов Bloomberg.