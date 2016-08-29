Политика
Источник: «Собеседник» №31-2016
17:07, 29 Августа 2016 Версия для печати

Александр Гольц: Грозит ли России новая волна террора

«Во всей этой крымской истории пока больше проглядывают уши российских спецслужб, чем украинских...»
«Во всей этой крымской истории пока больше проглядывают уши российских спецслужб, чем украинских...»
Фото: Стоп-кадр YouTube

Военный эксперт Александр Гольц поделился своим мнением с Sobesednik.ru о реальности террористической угрозы в России.

Украинские диверсанты в Крыму, адепты запрещенного в России ИГ с топорами в ближайшем Подмосковье, боевики с Кавказа в Санкт-Петербурге. Впору ли говорить о волне террора, накрывающей Россию, рассуждает военный обозреватель Александр Гольц.

– Эти три эпизода, случившиеся друг за другом, связаны только временем происшествия и фактом противоправных действий – вымышленных или действительных.

Александр Гольц
Александр Гольц
Фото: архив редакции

Так называемая атака диверсантов в Крыму со временем все больше похожа то ли на некую российскую спецоперацию с целью обвинить Украину в терроризме, то ли на неудавшуюся провокацию. Слишком многое осталось неясным. Собственно, где сейчас все эти диверсанты-то? Те, кто дает показания, тянут в лучшем случае на пособников. Стало быть, террористам дали уйти? Или они были убиты? На эти вопросы так и нет ответов. Да и сама «атака» выглядит очень странно. Зачем было, имея уже складированные на территории Крыма взрывчатые вещества, под покровом ночи форсировать Сиваш, да еще в армейском камуфляже? Почему злоумышленники не могли проникнуть на территорию полуострова под видом мирных граждан, туристов? Это было бы и проще, и более результативно. В общем, на мой взгляд, во всей этой истории пока больше проглядывают уши российских спецслужб, чем украинских...

А вот нападение на пост ДПС в Подмосковье и появление людей с автоматами и взрывчаткой в городе на Неве – это куда более опасная история. Понятно, что нападавшие с топорами на сотрудников поста и те, кого задержали в ходе спецоперации в Питере, не были подготовленными террористами ИГ (хотя эта запрещенная в России группировка и взяла на себя ответственность за инцидент в Балашихе). Но если они лишь «вдохновлялись» идеями и при этом уже готовы были действовать теми средствами, которые были им доступны – в одном случае топорами, в другом автоматами и взрывчаткой, – это очень опасный симптом. Значит, в России появились люди, которых можно «завести», послав инструкции через интернет. Они могут заложить мину или, если нет специальной подготовки, пойти с топорами на ДПС. Это и есть настоящая угроза безопасности страны. С ней спецслужбы и должны бороться, искать через агентов и осведомителей реальных злоумышленников, а не ловить инакомыслящих. По-другому теракты не предотвратить.

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