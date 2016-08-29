Александр Гольц: Грозит ли России новая волна террора

Военный эксперт Александр Гольц поделился своим мнением с Sobesednik.ru о реальности террористической угрозы в России.

Украинские диверсанты в Крыму, адепты запрещенного в России ИГ с топорами в ближайшем Подмосковье, боевики с Кавказа в Санкт-Петербурге. Впору ли говорить о волне террора, накрывающей Россию, рассуждает военный обозреватель Александр Гольц.

– Эти три эпизода, случившиеся друг за другом, связаны только временем происшествия и фактом противоправных действий – вымышленных или действительных.

Александр Гольц Фото: архив редакции

Так называемая атака диверсантов в Крыму со временем все больше похожа то ли на некую российскую спецоперацию с целью обвинить Украину в терроризме, то ли на неудавшуюся провокацию. Слишком многое осталось неясным. Собственно, где сейчас все эти диверсанты-то? Те, кто дает показания, тянут в лучшем случае на пособников. Стало быть, террористам дали уйти? Или они были убиты? На эти вопросы так и нет ответов. Да и сама «атака» выглядит очень странно. Зачем было, имея уже складированные на территории Крыма взрывчатые вещества, под покровом ночи форсировать Сиваш, да еще в армейском камуфляже? Почему злоумышленники не могли проникнуть на территорию полуострова под видом мирных граждан, туристов? Это было бы и проще, и более результативно. В общем, на мой взгляд, во всей этой истории пока больше проглядывают уши российских спецслужб, чем украинских...

А вот нападение на пост ДПС в Подмосковье и появление людей с автоматами и взрывчаткой в городе на Неве – это куда более опасная история. Понятно, что нападавшие с топорами на сотрудников поста и те, кого задержали в ходе спецоперации в Питере, не были подготовленными террористами ИГ (хотя эта запрещенная в России группировка и взяла на себя ответственность за инцидент в Балашихе). Но если они лишь «вдохновлялись» идеями и при этом уже готовы были действовать теми средствами, которые были им доступны – в одном случае топорами, в другом автоматами и взрывчаткой, – это очень опасный симптом. Значит, в России появились люди, которых можно «завести», послав инструкции через интернет. Они могут заложить мину или, если нет специальной подготовки, пойти с топорами на ДПС. Это и есть настоящая угроза безопасности страны. С ней спецслужбы и должны бороться, искать через агентов и осведомителей реальных злоумышленников, а не ловить инакомыслящих. По-другому теракты не предотвратить.