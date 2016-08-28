Врачи ставят диагноз попавшему в больницу главе Узбекистана

78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова госпитализировали в больницу в Ташкенте.

Кабинет министров Узбекистана сообщил о госпитализации президента Узбекистана Ислама Каримова. По данным властей, он находится на стационарном лечении в больнице Ташкента. Диагноз Каримова не называется. Проводится медицинское обследование.

Однако ранее информационное агентство «Фергана» писало, что 27 августа Каримов якобы перенес инсульт. Эта информация официально не подтверждалась, но, по данным журналистов, в клинику Ташкента уже прибыли врачи из-за границы, которые ранее лечили президента Узбекистана.

Отмечается, что президенту Узбекистана 78 лет и он страдает многочисленными заболеваниями.