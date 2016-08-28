В Совфеде ждут провокаций от Запада после выборов в Госдуму

Член Совета Федерации уверен, что выборы в российский парламент Запад использует для дискредитации России.

Как сообщило РИА «Новости», на форуме «В единстве с Россией» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о том, что зарубежные страны будут стараться использовать предстоящие выборы в Госдуму: «Эти выборы обязательно будут использованы как очередной повод для того, чтобы нашу страну дискредитировать, представить в качестве мирового изгоя, к этому, к сожалению, приходится привыкать».

Кроме того, Косачев отметил, что курс некоторых западных стран на изоляцию России «полностью провалился»: «Этот курс поддерживается группой пусть сильных, но, тем не менее, далеко не многочисленных государств мира. На уровне людей, живущих даже в этих странах мира западного, мира конфронтационного, этой конфронтации совершенно точно не наблюдается», — утверждает сенатор.