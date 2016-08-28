Политика
Источник: РИА "Новости"
13:50, 28 Августа 2016 Версия для печати

В Совфеде ждут провокаций от Запада после выборов в Госдуму

Член Совета Федерации уверен, что выборы в российский парламент Запад использует для дискредитации России.

Как сообщило РИА «Новости», на форуме «В единстве с Россией» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о том, что зарубежные страны будут стараться использовать предстоящие выборы в Госдуму: «Эти выборы обязательно будут использованы как очередной повод для того, чтобы нашу страну дискредитировать, представить в качестве мирового изгоя, к этому, к сожалению, приходится привыкать».

Кроме того, Косачев отметил, что курс некоторых западных стран на изоляцию России «полностью провалился»: «Этот курс поддерживается группой пусть сильных, но, тем не менее, далеко не многочисленных государств мира. На уровне людей, живущих даже в этих странах мира западного, мира конфронтационного, этой конфронтации совершенно точно не наблюдается», — утверждает сенатор.

читайте также:
"Как только приближаются выборы, начинают ограничивать рекламу"
Медиаменеджер раскритиковал инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы с сексуальным подтекстом в России »

Также по теме
Выбоpы в Госдуму – 2016
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Запрет на чартеры в Турцию отменили российские власти
15:37, 28 Августа 2016
Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.
»
Как победить паралич и вернуться на арену: история Татьяны Тур
13:05, 28 Августа 2016
Основатель и тренер студии циркового искусства ШПАГАТ.RU Татьяна Тур рассказала Sobesednik.ru о своих взлетах и падениях
»
Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет
12:00, 28 Августа 2016
Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете
»