Политика
Источник: ТАСС
15:18, 28 Августа 2016 Версия для печати

Пушков предостерег страны от размещения у себя оружия США

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил об уязвимости стран, принимающих оружие США.

Напомним, Sobesednik.ru писал, что МИД Румынии опроверг переброску оружия США из Турции на свою территорию.

Страны, принимающие на своей территории оружие США и находящиеся недалеко от границы России, увеличивают свою уязвимость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в воскресенье, 28 августа.

«Позиция России здесь достаточно простая: мы всегда говорили о том, что те страны, которые примут на своей территории американское ядерное оружие, – страны, находящиеся в непосредственной близости от российской границы, – они тем самым, естественно, увеличивают степень своей уязвимости», – цитирует политика ТАСС.

Пушков также отметил, что Россия учитывает размещение оружия США в непосредственной близости от российских границ в своем стратегическом планировании.

Ранее стало известно, что США якобы начали вывозить в Румынию ядерное оружие, которое до этого базировалось в Турции. МИД Румынии позднее опроверг эту информацию.

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Красникова Диана

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