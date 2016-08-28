Первая кровь турецких солдат пролилась в операции в Сирии

Один турецкий солдат погиб и трое пострадали в результате обстрела танков Турции с курдской территории Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Сирии потребовали у Турции прекратить вооруженную наземную операцию «Щит Евфрата» в сирийской провинции Алеппо.

Как сообщили зарубежные СМИ, турецкие танки в Сирии попали под ракетный обстрел в районе сирийского города Джараблус. В результате погиб один турецкий солдат. Трое турецкий военных получили ранения.

По последним данным, турецкие танки обстреляли с территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям «Силы народной самообороны». Отмечается, что погибший рядом с Джараблусом турецкий солдат стал для Турции первой жертвой наземной операции в Сирии.