Политика
Источник: Зарубежные СМИ
09:29, 28 Августа 2016 Версия для печати

Первая кровь турецких солдат пролилась в операции в Сирии

Один турецкий солдат погиб и трое пострадали в результате обстрела танков Турции с курдской территории Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Сирии потребовали у Турции прекратить вооруженную наземную операцию «Щит Евфрата» в сирийской провинции Алеппо.

Как сообщили зарубежные СМИ, турецкие танки в Сирии попали под ракетный обстрел в районе сирийского города Джараблус. В результате погиб один турецкий солдат. Трое турецкий военных получили ранения.

По последним данным, турецкие танки обстреляли с территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям «Силы народной самообороны». Отмечается, что погибший рядом с Джараблусом турецкий солдат стал для Турции первой жертвой наземной операции в Сирии.

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