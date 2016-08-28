Клинтон на брифинге посвятили в тайны нацбезопасности США

Хиллари Клинтон приняла участие в первом брифинге по вопросам нацбезопасности с момента начала президентской гонки.

Кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон приняла участие в брифинге по вопросам нацбезопасности. Как сообщает агентство Reuters, прошедший 27 августа брифинг включал в себя секретную информацию. Источник также сообщает, что Клинтон присутствовала на брифинге одна. Встреча состоялась в офисе ФБР в городе Уайт-Плейнс штата Нью-Йорк и продлилась не более двух часов. Встречи с кандидатами проводились по отдельности, и конкурент Хиллари Клинтон в президентской гонке, республиканец Дональд Трамп, недавно также побывал на своем первом брифинге.

Традиция проведения брифингов для кандидатов в президенты США была положена президентом Гарри Трумэном в 1952 году. Таким образом кандидаты получают представление об основных международных проблемах и данных разведки.