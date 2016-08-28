Число судебных исков Украины против РФ может достигнуть семи

Украинские власти анонсировали подачу очередного иска в международный суд против России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что украинский банк подала иск против РФ в Международный арбитраж с целью отсудить крымские активы.

Как сообщил телеканал «112. Украина», Киев подготовил очередной иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом заявил глава Минюста Украины Павел Петренко: «Есть еще отдельное дело, которое сейчас уже на подходе, и мы совместно с МИД его готовим в Международный суд ООН. Я не хочу рассказывать деталей, скоро вы о нем узнаете».

Ранее Украина подала четыре иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и два иска в Международный уголовный суд. Иски против России касаются событий на Донбассе и присоединения Крыма к России.