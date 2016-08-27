США и РФ за 12 часов нашли точки соприкосновения в Сирии

В ходе переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве России и США удалось найти точки соприкосновения в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о начале встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри в Женеве. В ходе встречи политики обсуждали ситуацию в Сирии.

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что вечером 26 августа закончились переговоры между главой МИД РФ и госсекретарем Америки. Встреча политиков длилась 12 часов.

После переговоров состоялась пресс-конференция, на которой Керри назвал переговоры с Лавровым конструктивными. В свою очередь, Лавров признал, что переговоры позволили США и России продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и найти больше точек соприкосновения. По данным ТАСС, в переговорах Керри и Лаврова принял участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

Отмечается, что Керри и Лавров в Женеве обсудили и кризис на Украине.