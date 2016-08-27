Политика
Источник: ТАСС
08:51, 27 Августа 2016 Версия для печати

Мэй не спросит мнение парламента Британии о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании запустит статью о выходе страны из Евросоюза без согласия с парламентом.

Как передает ТАСС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена воспользоваться 50-й статьей Лиссабонского договора, которая запускает процедуру Brexit, без голосования в парламенте.

По данным СМИ, оппоненты идеи Brexit в парламенте Великобритании считают, что применение 50-й статьи Лиссабонского договора должно быть одобрено голосами депутатов палаты общин, так как результаты референдума о выходе Британии из ЕС носит рекомендательный характер.

Отмечается, что категоричность Мэй в вопросе запуска процедуры выхода Великобритании из Евросоюза связана с тем, что в составе обеих палат британского парламента есть очевидное преобладание противников выхода Британии из ЕС. В таких условиях на получение одобрения использования 50-й статьи Лиссабонского договора в парламенте у Мэй могут уйти годы.

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