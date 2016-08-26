В Госдуме Нарышкин скопил денег больше, чем заработал

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин посчитал доходы кандидатов в представители законодательной ветви власти.

Предупреждаю сразу: тем, кто за время кризиса подчистил свои накопления и у кого сейчас с трудом хватает денег даже на еду, читать это не советую. Чтобы не разжигать в себе социальную ненависть.

...На прошлой неделе ЦИК обнародовала свежие данные об имуществе и доходах кандидатов в депутаты. И пробежавшись по списку, понимаешь, ради чего иные политики рвутся во власть.

Какой там кризис! За время своего депутатства бывший токарь Валерий Трапезников, например, у которого в 2011 году в Сбербанке лежали символические 31.837 рублей, обзавелся еще пятью банковскими счетами, и теперь его заначка на случай вылета из Госдумы составляет уже 2.841.951 руб. 29 коп. На остальную думскую зарплату он накупил почти 6 миллиардов ценных бумаг, машину поменял, прибарахлился... У станка на столько не наточишь.

Не слишком оттоптался кризис и на других депутатах. За прошедший созыв Государственной думы у Ирины Яровой, у которой, по официальной версии, нет вообще ничего (ни дома, ни квартиры, ни машины – наверное, на улице спит, прикрывшись пакетом), личная копилка с 2011 года вообще распухла на 14.313.434 руб. 27 коп. Так что у нее уже набралось 17,6 млн.

Это что! Сергей Нарышкин за неполные пять лет спикерства умудрился увеличить свои банковские депозиты с 2,7 млн рублей до (внимание!) 32,7 млн. И санкции ему нипочем. Напротив, прибавка оказалась даже больше, чем формальный доход Нарышкина за все эти годы. Вот что мандат животворящий делает!

На этом фоне даже Дмитрий Медведев, который чучухает паровозом в Госдуму, выглядит хиловато. У премьер-министра нашлось 13 счетов на общую сумму всего в 10.721.492 руб. 14 коп., что все равно на 6,5 млн больше, чем во время прошлых думских выборов.

А сколько у кандидатов в депутаты еще миллионов крутится в офшорах, прячется на счетах любимых родственников или банально гниет в обувных коробках, и представить непросто. Это ведь на нас с вами у них денег нет. На себя наличные всегда найдутся.