США ждут отчета России после начала внезапной проверки ВС

В США выразили обеспокоенность в связи с началом внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что кадры начала внезапной проверки ВС РФ сняли на видео.

В связи с началом внезапной проверки полной боеготовности Вооруженных сил России в США выразили обеспокоенность. Как заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса РИА «Новости», США рассчитывают, что Россия выполнит свои обязательства перед соседними странами.

«Мы видели сообщения о том, что российские военные объявили внезапные учения. Мы рассчитываем, что Россия выполнит все соответствующие обязательства в рамках существующих соглашений и предоставит соседям необходимые заверения и сведения о масштабах и характере этих действий», – заявила Балданса.

Проверка полной боеготовности ВС России стартовала в 7:00 мск в четверг, 25 августа. Учения продлятся до 31 августа и затронут Южный, Западный и Центральные военные округа, Северный флот и главные командования Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Заместитель главы Минобороны Анатолий Антонов сообщил, что проверка проходит при строгом соблюдении Венского документа, согласно которому страны ОБСЕ ведут обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военном бюджете.