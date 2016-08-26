Россия встревожена непредсказуемостью Турции?

Были или нет переговоры главы Генштаба РФ с турецким коллегой и что там могли обсуждать, узнал у экспертов Sobesednik.ru.

Как писал Sobesednik.ru, анатолийское информагентство Anadolu со ссылкой на источник в турецком военном командовании сообщает о визите начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова в Турцию. По данным СМИ, он проведёт переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в Анкаре. Отмечается, что они будут проводиться в рамках нормализации отношений между двумя странами.

Впрочем, вслед за этой новостью поступила другая информация: начальник Генштаба Вооруженных сил в России Валерий Герасимов не планирует в ближайшее время визит в Анкару. Сообщения СМИ о том, что он 26 августа встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Что же на самом деле происходит?

— Ситуация действительно очень странная, — говорит тюрколог, заместитель директора Института наследия Евгений Бахревский. — Информация то появляется, то опровергается, но я абсолютно уверен: военное сотрудничество между Россией и Турцией какое-то определенное есть! Это совершенно точно!

Евгений Бахревский Фото: Стоп-кадр YouTube

Я думаю, информация о визите начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова в Турцию появилась неспроста, — говорит эксперт. — Вне всякого сомнения, идут какие-то переговоры о предстоящем сотрудничестве в области обороны. Тем более России и Турции есть что обсудить — это Сирия. Судя по тому, что Турция сильно активизировалась в Сирии, явно предварительно договорившись с Россией, можно сделать вывод: сотрудничество есть, и еще какое!

— Многие эксперты говорят, что России нужно быть очень осторожной в отношениях с Турцией...

— Политика такая вещь — может случится все что угодно. Я думаю, что Турции крайней невыгодно нарушать какие-то договоренности и портить отношения с Россией, поэтому второго «удара в спину», если вы это имеете в виду, не должно быть. Хотя еще раз повторяюсь: политика такая вещь — что завтра может произойти, никто не знает. В последнее время события в мире развиваются очень стремительно и имеют обыкновение всех удивлять, причем на всех континентах. Мы живем в очень интересное время. Что я могу сказать... Поживем — увидим!

А вот другой тюрколог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Васильев, уверен: Россия встревожена, а открытое участие Турции в сирийской гражданской войне портит настроение Москве:

— Основным содержанием беседы Валерия Герасимова и Хулуси Акара будут договоренности о разделе сфер влияния, о создании каких-нибудь санкционированных действий в Сирии, чтобы снизить риски столкновения наших и турецких военных, — предполагает эксперт. — После той ситуации, которая сложилась после 24 ноября 2015 года [день падения российского Су-24 — прим. ред.], выводы с нашей стороны были сделаны правильно.