Политика
Источник: "Известия"
10:48, 26 Августа 2016 Версия для печати

РФ хочет подстраховаться от инцидентов с ВВС Турции в Сирии

Россия попросила Турцию рассказать подробности о применении авиации в Сирии, чтобы избежать воздушных инцидентов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в Женеве обсудят ситуацию в Сирии. Турция начала в Сирии наземную военную операцию против террористов.

Как сообщила газета «Известия», Министерство обороны России запросило у турецких властей дополнительную информацию о планах применения ВВС Турции в рамках военной операции в Сирии. Отмечается, что турецкая военная авиация впервые будет интенсивно наносить авиаудары по целям в Сирии, поэтому координация с Россией позволит избежать инцидентов с участием российских и турецких самолетов.

По последним данным, в ходе операции «Щит Евфрата» турецкие ВВС уже нанесли по позициям террористов в турецкой провинции Алеппо 12 авиаударов.

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