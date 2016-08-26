Политика
Источник: The Washington Post
12:19, 26 Августа 2016 Версия для печати

Путина признали "крестным отцом крайнего национализма" в США

Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в восхвалении «крестного отца крайнего национализма» Владимира Путина.

Как сообщила газета The Washington Post, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, выступая перед американскими избирателями, раскритиковала своего оппонента на выборах Дональда Трампа за то, что он восхваляет Владимира Путина и продвигает пророссийскую позицию.

В ходе выступления Клинтон назвала российского президента «крестным отцом крайнего национализма»: «Великий крестный отец этого глобального бренда, этого крайнего национализма — президент России Владимир Путин».

Также Клинтон раскритиковала одного из идеологов Brexit, британского политика Найджела Фараджа, который активно поддерживает Трампа в ходе предвыборной кампании в США.

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