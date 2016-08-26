Путин собрался повышать курортную привлекательность России

Президент России проведёт заседание президиума Госсовета, где обсудит развитие курортной привлекательности страны.

Представитель пресс-службы Кремля сообщил, что Владимир Путин планирует провести данное заседание в сибирском курортном городе Белокурихе в горах Алтая, передаёт РИА «Новости».

«Путин проведет заседание президиума Государственного совета, в ходе которого будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в России», — рассказал пресс-секретарь.

На заседании с докладом выступят руководитель профильной рабочей группы Госсовета губернатор Алтайского края Александр Карлин, а также главы Минздрава Вероника Скворцова и Минкавказа Лев Кузнецов.