Путин одним указом уволил 8 генералов силовых структур РФ

Восемь генералов силовых российских ведомств освобождены от должности указом Владимира Путина.

На официальном сайте правовой информации разместили указ президента России, в соответствии с которым от своих обязанностей освобождены восемь генералов силовых ведомств. Причина отставки генералов не уточняется.

Уволены замглавы МВД по Башкортостану Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Вадим Антонов, замглавы Академии управления МВД РФ Василий Быкадоров, первый замначальника ГУ вневедомственной охраны МВД РФ Алексей Лаушкин и генерал-майор внутренней службы Петр Иванов.

Кроме того, своих постов лишились руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области Александр Тисковский, первый замруководителя ГУ обеспечения деятельности СКР Виталий Фролов и замруководителя ГУ процессуального контроля СК РФ Дмитрий Шершаков.