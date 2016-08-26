Политика
Источник: Коммерсантъ
16:24, 26 Августа 2016 Версия для печати

Ночную встречу Путина и Кадырова Кремль объяснил плотным графиком

Встреча Владимира Путина и врио главы Чечни Рамзана Кадырова прошла поздно вечером из-за плотного графика президента РФ.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что президент России во время ночной встречи с врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым обсудил развитие республики.

Заместитель пресс-секретаря Владимира Путина Юрий Свиридов подчеркнул, что ничего необычного в поздней встрече Владимира Путина и Рамзана Кадырова нет, передаёт «Коммерсантъ».

«Никакой срочности во встрече с Рамзаном Кадыровым не было, это обычный рабочий график президента», — заключил Свиридов.

Пресс-секретарь и. о. главы Чечни Альви Каримов добавил, что время встречи непосредственно «зависят от графика главы государства».

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