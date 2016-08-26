Николай Злобин: Пентагон определяет свои приоритеты, втягивая Россию

Политолог Николай Злобин считает, что Пентагон специально разыгрывает озабоченность проверкой боеготовности войск РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что США всерьез обеспокоила внезапная проверка боеготовности российских войск, объявленная на территории страны по решению президента Владимира Путина. В Пентагоне заявили, что ждут от России гарантий «прозрачности в отношении размера и характера этих действий».

Что именно американцы подразумевают под «прозрачностью» действий РФ, Sobesednik.ru рассказал политолог, президент организации Center on Global Interests Николай Злобин. Он полагает, что Россия не допустила в данном случае никаких нарушений, а обвинения со стороны США продиктованы исключительно политическими интересами.

«Я думаю, что не надо это преувеличивать и драматизировать. Есть очень хорошо разработанный протокол действий в таких случаях. И американцы, и европейцы, и россияне проводят проверки своих войск в соответствии с международными подписанными документами, как правило. Другое дело, что Пентагон может, исходя из своих собственных интересов – избирательной кампании, разговора о бюджете, о приоритетах будущего президента, – представить Россию в качестве непредсказуемого в военном отношении государства. На самом деле это не так, но представить так они могут и –получить какие-то бенефиты на своем внутреннем политическом рынке», – сказал политолог.

При этом Злобин отметил, что вряд ли действия России могли удивить Пентагон так сильно, как он старается показать: «В принципе Россия не сделала ничего незаконного. Но если американцы считают, что их надо предупреждать заранее, за более долгое время, чем предусмотрено, тогда надо пересматривать всю систему этих взаимных международных согласований, потому что в таких случаях обычно действует система взаимности: мы так делаем, и вы так делаете – соответственно, мы договариваемся. Вряд ли здесь Россия сделала что-то такое, что удивило Пентагон на самом деле», – считает эксперт.

При этом Злобин подчеркнул, что на месте России могло оказаться любое другое государство: «Это не пиар даже – я думаю, это обычная политическая борьба внутри американской политической тусовки. К России это никакого отношения не имеет. Американцы пытаются определить свои приоритеты, втягивая Россию в качестве примера. Это могла быть любая другая страна, но Россия в последнее время все чаще и чаще оказывается в качестве такого примера», – с сожалением констатировал эксперт.

Злобин также прокомментировал заявление официального представителя Пентагона, подполковника ВВС США Эрика Бэджера, который сказал, что ранее «Россия использовала военные учения для маскировки развертывания сил на Украине». По мнению Злобина, подобные заявления вполне закономерны, однако и Россия, и Америка, находящиеся в стадии противостояния, обязаны внимательно следить за действиями друг друга.

«Доказать это [развертывание войск РФ на Украине под прикрытием учений] никто не смог, это остается таким политическим заявлением. Ну да, мы знаем из истории, что очень часто учения являются или подготовкой к большой военной операции или прикрытием этой операции где-то в другом месте, которая готовится с тем, чтобы отвлечь внимание. Но это неизбежность в любом случае: когда страны находятся в состоянии противостояния и не доверяют друг другу, то такая ситуация будет складываться постоянно. Тут и американцы правы в том смысле, что им надо за этим [развертываниями российских войск] следить, и, я уверен, Россия не сделала ничего плохого, и Россия следит за такими действиями американцев, я думаю, не с меньшим вниманием», – сделал вывод эксперт.