Политика
08:32, 26 Августа 2016 Версия для печати

Лавров и Керри в Женеве обсудят ситуацию в Алеппо и Джараблусе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в Женеве обсудят итоги переговоров военных экспертов по Сирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник, в пятницу, 26 августа, Лавров и Керри встретятся в Женеве, чтобы в ходе беседы обсудить результаты переговоров экспертов РФ и США и вопрос стабилизации ситуации в районе Алеппо, где ведутся активные военные действия.

«Министры обсудят в том числе результаты переговоров военных экспертов по стабилизации ситуации в Сирии и в районе Алеппо, а также возможное сотрудничество по военной линии в Сирии», — рассказал источник агентства накануне переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США.

Данную информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидается, что в центре внимания будет проблематика сирийского урегулирования, в том числе перспектива налаживания плотной координации действий России и США в борьбе с террористическими группировками, которые сейчас орудуют в Сирии», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Также представитель МИД отметила, что в сирийский блок, возможно, войдут темы гуманитарной ситуации вокруг Алеппо, операции Турции в Джараблусе и обнародованного недавно доклада ОЗХО и ООН об использовании химического оружия.

Захарова отметила, что Лавров и Керри также могут рассмотреть другие международные проблемы, включая украинскую проблематику и актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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