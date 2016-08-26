Политика
08:29, 26 Августа 2016 Версия для печати

Корабль ВМС США тремя выстрелами предупредил иранские катера

Патрульный корабль США «Шквал» произвел предупредительные выстрелы в воду при приближении к нему иранских катеров.

Ранее Sobesednik.ru писал, что эсминец США поменял курс из-за приближающихся военных катеров Ирана.

Американский патрульный кораблю «Шквал» при встрече с иранскими катерами в северной части Персидского залива произвел предупредительные выстрелы в воду. Как сообщает CNN, иранские катера подошли на дистанцию 200 метров к двум американским и одному кувейтскому кораблям.

«Американский корабль предпринял попытку установить радиосвязь, пытался подать сигнал с помощью сигнальных ракет. В конце концов корабль "Шквал" произвел три выстрела в воду в качестве последней предупредительной меры», – сказано в сообщении.

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что американские корабли находились в международных водах и приняли все необходимые меры для разрядки напряженности. При этом Кук отметил профессионализм американских моряков.

«Наши корабли находились в международных водах, и наши моряки действовали очень профессионально, чего мы не видели с иранской стороны», – цитирует Кука РИА «Новости». Кук также отметил, что американские военные осуществили предупредительные выстрелы после того, как приняли другие шаги по деэскалации обстановки.

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