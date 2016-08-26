Избитый в Чечне правозащитник: Путину стабильность важнее закона

Глава «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин рассказал о возможных темах ночного диалога Путина и Кадырова.

Как рассказывал cвоим читателям Sobesednik.ru, в ночь на пятницу, 25 августа, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе беседы Кадыров рассказал главе государства об обстановке в республике и в завершение встречи пригласил Путина приехать в Чечню на тренировки по дзюдо.

«В республике стабильная ситуация, порядок. По тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера — нет у нас», — заявил Кадыров.

Между тем нельзя не вспомнить, что буквально неделю назад в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России ликвидировали четырех боевиков, который оказались участниками незаконных вооруженных формирований с Северного Кавказа. В ходе операции один из сотрудников спецслужбы получил огнестрельное ранение.

Кроме того, ранее в Московской области произошло вооруженное нападение на пост ДПС. Злоумышленники, убитые в ходе спецоперации, оказались выходцами из Чечни.

Позднее зарубежные СМИ сообщали о том, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда - прим. Sobesednik.ru].

Обсуждались ли эти инциденты в ходе диалога Путина с Кадыровым, Sobesednik.ru узнал у председателя межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоря Каляпина. По его словам, чеченские террористы, как правило, действуют за пределами республики, и Путин об этом прекрасно знает.

«Я не хочу гадать, что Путин обсуждает с Кадыровым. Это вообще слишком широкое поле для предположений, потому что у них отношения, насколько я понимаю, не совсем обычные для руководителя главы государства и руководителя региона. У Путина с Кадыровым отношения особые, и это все прекрасно понимают. И что и как они там обсуждают, даже просто гадать не хочется. Очевидно, что в самой Чечне всем этим террористам не слишком вольготно живется. В Чечне, как правило, они преступлений не совершают. То, что они при этом тем не менее есть, и то, что они при этом совершают преступления на территории соседних регионов чаще всего, – это тоже ни для кого не секрет. Понимает ли Кадыров, что он за это тоже несет ответственность – не знаю, наверное. Что ему там президент выговаривает, не знаю, даже гадать не хочу», – заявил Каляпин.

Эксперт считает, что российского лидера главным образом заботит стабильная обстановка на территории самой Чечни, и для обеспечения спокойствия в республике Кадыров располагает полной свободой действий.

«Может быть, он не будет закрывать на это глаза, но, насколько я понимаю, для Путина важнее всего то, что собственно в самой Чечне все стабильно. Ну, по крайней мере, видимо стабильно: нет никаких массовых протестов, нет никаких возмущений, ну и в самой Чечне террористическая активность действительно очень низкая. Насколько я понимаю, Путину от Кадырова нужно именно это, и именно под это Путин Кадырову дает абсолютный карт-бланш, то есть право делать все что угодно, право не соблюдать больше никаких законов, лишь бы обеспечить вот такой формат стабильности. Ну а уже если где-то там в Питере, в Ингушетии, в Дагестане, еще где-то там какие-то бандиты появляются чеченской национальности, наверное, считается, что с этим должны справляться спецслужбы того региона, где эти вылазки совершаются», – отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, приурочена ли данная встреча Путина и Кадырова к грядущим сентябрьским выборам в Чечне, Каляпин отметил, что главное для Кадырова – создать в республике иллюзию честных и прозрачных выборов: «Насколько я знаю ситуацию в Чеченской республике, совершенно нет никаких оснований беспокоиться по поводу результатов выборов. Может быть, они обсуждали какие-то дополнительные меры, которые нужно принять, и в том числе, может быть, обсуждали какие-то меры, которые нужно принять для того, чтобы выборы в Чечне выглядели более свободными. Это такой тренд, вопрос, который в эту выборную кампанию стоит перед всеми губернаторами – нужно продемонстрировать повышенную честность, повышенную прозрачность, и так далее, и так далее. Уж насколько это будет демонстрироваться в Чечне... Я думаю, что, наверно, для этого региона это сейчас не самый важный вопрос – тем более с точки зрения Путина. Я не вижу, что там какие-то проблемы могут возникнуть именно в связи с выборами».

Каляпин также отметил, что, вероятнее всего, в ходе беседы была затронута тема международного терроризма: «Понятно, что в ИГИЛ идут прежде всего люди с Северного Кавказа. И страшно не то, что они туда идут – страшно то, что они рано или поздно оттуда будут возвращаться. Возвращаться в качестве закаленных боевиков-исламистов, получивших боевой опыт. Наверное, и Кадырова и Путина именно вот этот аспект этой проблемы беспокоит», – заключил Каляпин.