Александр Невзоров: Настал удивительный пик обнагления попов

Sobesednik.ru обсудил просьбу церкви считать миллионный долг строителям «пожертвованием» с известным журналистом.

Компания ОАО «Москпроект-2», занимающаяся проектированием московских храмов «Программы-200», обратилась в Арбитражный суд Москвы с девятью исками к Русской православной церкви. Проектировщики московских храмов пытаются взыскать долги с РПЦ через суд. Как оказалось, церковь не оплатила проектировщикам 6,9 млн рублей, несмотря на наличие договоров. РПЦ просит считать эти средства пожертвованием.

Вот что думает известный журналист Александр Невзоров по поводу таких «аппетитов» церкви:

— Сейчас мы наблюдаем удивительный пик обнагления попов. Это связано с множеством причин. Они наконец-то уверовали в тот миф, что они необходимы государству. Хотя, по моим представлениям, само государство сейчас переживает глубочайшее разочарование в РПЦ, в ее функциональных возможностях. Разочарование пришло именно к государству, а не к обществу, которое у нас столь загадочно... Объясню: общество пытаются кормить патриотическими агитками, типа «Батальона». Помните эти картины, где недорогие актрисы буквально лопаются от любви к Отечеству? Владимир Мединский это общество буквально заталкивает на эти патриотические фильмы, а общество, выискивая самый лютый американизм, все равно прет на «Отряд самоубийц», делая ему фантастическую кассу, в сотню раз превышающую кассу любого патриотического фильма. Как бы Мединский ни старался, а общество «слушает да ест» и живет по каким-то своим необъяснимым законам.

А вот государство более понятно. Оно долгое время было уверено, что РПЦ может пригодиться для российского электората, но сейчас осознало: РПЦ — это дорогая, громоздкая структура, которая все время клянчит деньги и преференции. А с ролью РПЦ в качестве идеологического опиума у нас вполне эффективно справляются российские каналы, делая пропаганду куда качественнее. К тому же, у властей есть раздражение Гундяевым, который немножко «потерял берега».

До сегодняшнего дня я не припомню, чтобы с РПЦ кто-то судился. Похоже, это прецедентный случай попытки стрясти с них денег, которые они задолжали. Вообще они, имея свой бюджет, свои деньги (которые они никому не показывают и имеют непрозрачную бухгалтерию), привыкли к тому, что им кто-то должен подавать, жертвовать. Это заметно даже на примере того, что православные праздники, которые организует РПЦ, все равно оплачиваются из государственного бюджета.

Сегодня церковь вернулась в свое естественное состояние наглости и безапелляционности. Она такой была всегда.

Несмотря на то, что пока никто еще не решался судиться с РПЦ, мы же понимаем: лиха беда начало. Скоро в РПЦ полностью разочаруются, она скукожится и займет свое положенное место. Думаю, власть дойдет до такого состояния, когда церковь ей не нужна, когда надоест ее кормить.