Политика
15:51, 25 Августа 2016 Версия для печати

Путину передали "выкуп" за задержанных участников "тракторного марша"

Василий Мельниченко
Василий Мельниченко
Фото: Global Look Press

Как узнал Sobesednik.ru, аграрии Омска пытаются «выкупить» участников «тракторного марша» из полиции.

Кубанские фермеры, которые отправились на тракторах и машинах в марш на Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и рассказать ему о своих проблемах, были, как ранее сообщал Sobesednik.ru, задержаны полицией, само мероприятие признано несанкционированным, и теперь его участникам присуждают штрафы.

Мелкие аграрии по всей стране поддерживают своих коллег — участников «тракторного марша», некоторые — не только морально.

— Омские фермеры привели бычка к администрации, чтобы передать его президенту Путину на «откуп» ребят, которых задержали на Кубани с целью не пустить их на Москву, — рассказал Sobesednik.ru известный российский фермер Василий Мельниченко. — Не знаю, чем дело закончится, но бычок — из лучших, конечно. Килограммов на 200 потянет. Рыночная цена — тысяч 20.

Это символический жест, которым фермеры Севера хотят поддержать своих собратьев на юге России, — рассказывает Мельниченко. — Проблемы-то у всех одинаковые: коррупция, рейдерство, высокие затраты, слабая помощь от государства, давление крупных агрохолдингов. А к кому обращаться с этим, как не к Путину? На местах этого не решить, сколько уж бились...

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Ахмирова Римма

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